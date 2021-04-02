В Ульяновске из-за лихача, который выскочил на "красный", пострадала семилетняя девочка

Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия продолжают выясняют сотрудники ГИБДД. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Дорожно-транспортное происшествие произошло 1 апреля в 18.10 на улице Камышинская в Засвияжском районе города. 50-летний водитель автомобиля «Джили Эмгранд» на скорости выехал на перекресток на красный сигнал светофора. В итоге его иномарка врезалась в отечественную легковушку ВАЗ 211440, которой управлял 30-летний водитель.

- В результате аварии была пострадали и была госпитализирована семилетняя пассажирка ВАЗа, - сообщили в Госавтоинспекции Ульяновской области. - Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются.