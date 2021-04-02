В Казани задержали водителя иномарки, ставшего провокатором аварии с пострадавшим

Пострадавшего доставили в больницу Фото: Олег УКЛАДОВ

Дорожно-транспортное происшествие произошло в 7.40 в четверг, 1 апреля на Оренбургском тракте. По предварительным данным, водитель иномарки «Рено Дастер» при перестроении не убедился в безопасности маневра, тем самым создал помеху автомобилю «ВАЗ 2114».. В результате этого 30-летний водитель ВАЗа был вынужден резко перестроиться, не справился с управлением и совершил наезд на бордюр. После этого его легковушка врезалась во встречный «Вольво ХС-60», под управлением 50-летнего водителя.

- Водитель автомобиля «Рено Дастер» скрылся с места происшествия, в последствии разыскан, - сообщили в Госавтоинспекции Казани.

В результате аварии получил 38-летний пассажир ВАЗа получил тяжелые травмы, его доставили в больницу.