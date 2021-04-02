В Йошкар-Оле росгвардейцы помогли пассажирам маршрутки, когда водителю стало плохо во время движения

Сотрудники Росгвардии помогли людям, попавшим в аварию Фото: Пресс-служба Управления ФСВНГ РФ по Марий Эл

Во время несения службы 1 апреля в 8.00 экипаж Росгвардии- прапорщик полиции Василий Гордеев и старший сержант полиции Артем Сайпанов стали очевидцами аварии: на их глазах маршрутка с пассажирами начала вилять из стороны в сторону, а остановилась только тогда, когда врезалась в сугроб. При этом дверь оказалась заблокированной.

Росгвардейцы помогли пассажирам выбраться из салона, осмотрели водителя, который потерял сознание. Сидевший рядом пассажир рассказал, что тот почувствовал себя плохо, и потерял управление.

- Сотрудники оказали необходимую доврачебную помощь водителю и помогли пассажирам, - сообщили в пресс-службе Росгвардии Марий Эл. - Одновременно с этим они сообщили о происшествии сотрудникам Госавтоинспекции и врачам скорой помощи.