3 апреля воздух в Татарстане прогреется до +12 градусов

Небольшой снег все еще будет иногда идти. Фото: Евгения ГУСЕВА

Погода в Татарстане потихоньку становиться по настоящему весенней. Так, в предстоящие сутки на регион будет влиять зоны теплого атмосферного фронта, сообщает региональный Гидрометцентр.

Так, в пятницу, 2 апреля, в Татарстане будет облачная погода с осадками, преимущественно в виде дождя. В такой теплой и влажной воздушной массе ночью может появиться туман. Днем же ожидается сильный ветер с порывами до 17 м/с. Зато температура воздуха повысится до +10 градусов.

А в субботу, 3 апреля, в это время суток столбики термометров будут показывать от +4 до +9, на востоке Татарстана воздух и вовсе прогреется до +12. Что касается осадков - дождь будет идти, но лишь местами и небольшой.

Правда, в воскресенье, 4 апреля, через республику пройдет холодный фронт, ветер поменяет направление на северо-западное. Ожидается похолодание – днем не более +8 градусов. К тому же прогнозируются снег и дождь. Ночью и утром на дорогах местами гололедица.

В последующие дни, согласно предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, местами еще сохранятся небольшие осадки. Температура воздуха немного начнет повышаться и ко вторнику поднимется до +10.