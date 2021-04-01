В Татарском кукольном театре "Экият" пройдет премьера спектакля для самых маленьких зрителей

Фото предоставлено Татарским кукольным театром "Экият"

Премьера нового спектакля для самых маленьких зрителей от 10 месяцев состоится в Татарском кукольном театре "Экият" 8 и 9 апреля. "Один день из жизни Улитки" - это постановка создателей проекта "Первый театр" (Москва) Юрия и Ольги Устюговых.

Спектакль ставили сами корифеи российского бэби-театра - Ольга и Юрий Устюговы. Несколько лет назад именно они открыли российским зрителям этот жанр.

Его авторы почти без слов рассказывают истории, которые интересны малышам. Их главная задача – создание эмоционального невербального сюжета, где главный герой – ребенок. Обращаясь к эмоциям, образам и тактильным ощущениям, используя язык красок и звуков, ритмов и движений.

Спектакль "Один день из жизни Улитки" создан специально для детей до трех лет с учетом специфики восприятия маленького ребенка. Пространство спектакля не делится на зрительный зал и сцену. Дети вместе с родителями находятся как-бы "внутри спектакля" - действие происходит вокруг них и вместе с ними.

Спектакль "Один день из жизни Улитки" будет проходить в Центральном фойе театра "Экият" . Зрители будут сидеть на полу на мягких подушках и могут свободно перемещаться.