В Татарстане за минувшие сутки выявили 36 новых случаев коронавируса

В этот раз госпитализация понадобилась 13 зараженным. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным Минздрава Татарстана, за минувшие сутки в республике было выявлено 36 новых случаев коронавируса. В этот раз госпитализация понадобилась 13 людям, остальные – 23 человека, будут лечиться на дому.

Что же касается географии распространения инфекции, то тут большая часть зараженных была обнаружена в Казани (12 человек) и Набережных Челнах (11 человек).

Всего по состоянию на 1 апреля в Татарстане зарегистрировано 19 456 случаев COVID-19. В 16 419 из них люди смогли выздороветь, а в 420 скончались.