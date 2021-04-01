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Происшествия1 апреля 2021 10:55

В Казани в столкновении двух автобусов пострадали пассажиры

Все они попали в травмпункт
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Медицинская помощь была оказана одной женщине и одному мужчине.

Фото: Олег УКЛАДОВ

ДТП произошло накануне. Так, один из автобусов ехал по улице Мира, его водитель превысил скорость и врезался в зад другого автобуса, который двигался в попутном направлении.

В результате столкновения пострадали пассажиры. Одна женщина получила ушиб, а один мужчина травму головы и сотрясение головного мозга. Всех их доставили в травмпункт. Там пострадавших осмотрели, оказали необходимую медицинскую помощь и отпустили домой на амбулаторное лечение.

ДТП