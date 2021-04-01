В Казани в столкновении двух автобусов пострадали пассажиры

Медицинская помощь была оказана одной женщине и одному мужчине. Фото: Олег УКЛАДОВ

ДТП произошло накануне. Так, один из автобусов ехал по улице Мира, его водитель превысил скорость и врезался в зад другого автобуса, который двигался в попутном направлении.

В результате столкновения пострадали пассажиры. Одна женщина получила ушиб, а один мужчина травму головы и сотрясение головного мозга. Всех их доставили в травмпункт. Там пострадавших осмотрели, оказали необходимую медицинскую помощь и отпустили домой на амбулаторное лечение.