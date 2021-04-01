Александр Бастрыкин подписал приказ об увольнении главного следователя Набережных Челнов

Главный следователь России Александр Бастрыкин подписал приказ об увольнении руководителя СУ Набережных Челнов. Сам Ильдар Нуриахметов заявляет, что просто решил выйти на пенсию - его возраст позволяет принять такое решение. Никаких других причин он не называет.

Прежнее руководство СУ СКР Набережных Челнов покинуло свои кабинеты и кресла после скандалов. Но обоим - начальнику и его заместителю, удалось вернуть свои должности по решению Верховного суда Татарстана. Одновременно в Кирове начался судебный процесс в отношении их. Следователи обвиняются в совершении должностных преступлений.