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Общество1 апреля 2021 10:15

Александр Бастрыкин подписал приказ об увольнении главного следователя Набережных Челнов

Ильдар Нуриахметов подал рапорт об отставке в связи с достижением пенсионного возраста
Николай МЕДВЕДЕВНиколай МЕДВЕДЕВ
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Главный следователь России Александр Бастрыкин подписал приказ об увольнении руководителя СУ Набережных Челнов. Сам Ильдар Нуриахметов заявляет, что просто решил выйти на пенсию - его возраст позволяет принять такое решение. Никаких других причин он не называет.

Прежнее руководство СУ СКР Набережных Челнов покинуло свои кабинеты и кресла после скандалов. Но обоим - начальнику и его заместителю, удалось вернуть свои должности по решению Верховного суда Татарстана. Одновременно в Кирове начался судебный процесс в отношении их. Следователи обвиняются в совершении должностных преступлений.