УНИКС вырвал победу у "Локомотива" и пробился в полуфинал Кубка Европы

Фото: БК УНИКС.

Противостояние УНИКСа и "Локомотива-Кубани" стало украшением четвертьфинальной серии Кубка Европы. В первых двух матчах команды обменялись домашними победами. Все решалось минувшим вечером в Казани.

К тому моменту уже было известно, что победитель российского противостояния в полуфинале сразится с итальянским "Виртусом". Начало матча осталось за гостями. По итогам первой четверти железнодорожники вели 24:18. Во втором периоде краснодарцы увеличили разрыв до 10 очков. Однако следом последовал классный рывок казанцев - 14:0. Как итог - на большой перерыв команды ушли при счете 41:37 уже в пользу УНИКСа.

Далее игра проходила по схожему сценарию. Казанцы пытались оторваться в счете, но краснодарцы то и дело догоняли. Все решалось в самой концовке, где чуть точнее были хозяева паркета. 82:78 - УНИКС в полуфинале Кубка Европы.