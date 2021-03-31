Казань
Еще
Радио
Казань
Еще
Радио
Казань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Коронавирус Covid-1931 марта 2021 19:25

В Марий Эл число смертей от COVID-19 возросло до 205

Также там за сутки коронавирус обнаружили у 21 человека
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
КомментироватьОставить комментарий

Всего с начала пандемии в республике COVID-19 был обнаружен у 12 542 человек.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В республике подтверждены еще две смерти от COVID-19. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции. Так, по его данным число летальных исходов коронавируса в Марий Эл возросло до 205. Также в регионе за минувшие сутки его выявили еще у 21 человека. Всего же с начала пандемии в республике COVID-19 был обнаружен у 12 542 человек.

Тем временем в Марий Эл от коронавируса «Спутником V» привились 22 513 местных жителя. 16 689 из них уже получили вторую инъекцию вакцины.