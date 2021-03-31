Жителей Татарстана предупреждают о метели 1 апреля

Видимость ухудшится до 1-2 километров. Фото: УКЛАДОВ Егор

С 16.00 31 марта и до 18.00 1 апреля на территории республиками, а также по Казани, местами ожидается метель с ухудшением видимости до 1-2 километров. При этом прогнозируется еще и сильный ветер с порывами до 22 м/с (в Казани до 20 м/с). Предупреждает Гидрометцентр Татарстана.

В целом же в этот четверг, 1 апреля, в регионе будет облачная погода. Пройдут дожди, а также мокрый снег. Температура воздуха ночью ожидается в пределах от -3 до +2 градусов. Днем же максимум, что смогут показать термометры, так это от +4 до +9 градусов.