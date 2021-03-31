В Татарстане вводится электронный проездной на автобусах до Зеленодольска

Стоимость проездного равна 3 000 рублей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жители Зеленодольска неоднократно жаловались на то, на междугородних автобусах у них нет льгот для проезда. Но с 1 апреля на маршрутах № 104 «Казань - Зеленодольск» и № 104а «Зеленодольск – Казань – Зеленодольск» вводятся электронные проездные билеты.

Приобрести его можно за 3 000 рублей на автовокзале "Мирный". Количество поездок не ограничено.

- Данный билет действует в течение календарного месяца. Пополнение осуществляется по 9 число включительно текущего месяца, с 10 числа - пополняется на следующий месяц, - сообщили в Ассоциации автотранспортных предприятий Татарстана.