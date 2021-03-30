30 марта в Татарстане подтвердили еще две смерти от коронавируса

В Татарстане число смертей от коронавируса возросло до 417. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По состоянию на этот вторник в Татарстане число смертей от коронавируса возросло до 417. О последних двух летальных исходах COVID-19 сообщили в Минздраве республики. Там уточнили, что вирус был идентифицирован у двух скончавшихся женщин в возрасте 61-го и 83-х лет.

Напомним, что за прошедшие сутки в Татарстане также было выявлено 37 новых случаев заражения коронавирусом. 14 инфицированных пришлось увезти в больницу, а остальным больным лечебная помощь будет оказываться на дому.

Всего с начала пандемии в республике COVID-19 обнаруживали 19 385 раз. Из них в 16 176 случаях людям удалось победить болезнь.