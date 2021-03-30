В Татарстане из-за арбалетной стрелы в шее собаки возбудили уголовное дело

Расследование дела взято под контроль покуратурой. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Уголовное дело по статье "Жестокое обращение с животными" возбуждено в Зеленодольском районе республики. Это произошло по требованию прокуратуры, когда в поселке Васильево обнаружили дворнягу со стрелой в голове.

Пса заметила местная жительница, и сообщила о бедолаге в соцсетях. Но сразу поймать собаку не удалось - она не давалась в руки. Пришлось нанимать специалистов по отлову. Поймали, отвезли в Казань, прооперировали. Спасенное животное назвали Стрелкой.

Ситуацию взяла под свой контроль Зеленодольская городская прокуратура. Надзорное ведомство усмотрело в действиях неустановленных лиц признаки преступления, предусмотренного статьей "Жестокое обращение с животным".

Пока лица, стрелявшие в собаку, не обнаружены.