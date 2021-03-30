В Казани полицейские обнаружили целый арсенал: пулемет, винтовки и пистолеты

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Во время обыска в квартирах двух жителей Казани полицейские обнаружили и изъяли целый арсенал незаконного оружия и боеприпасов.

Это почти 100 предметов конструктивно схожих с огнестрельным оружием – ручной пулемет, автоматы, винтовки, гладкоствольные ружья, пистолеты и револьверы.

- Согласно проведенному исследованию, часть изъятого является пригодным для стрельбы оружием, восстановленным из деактивированных образцов, - сообщил официальный представитель МВД России Ирина Волк. - Подозреваемые могли с помощью замены деталей или внесения изменений в конструкцию переделывать пневматическое и деактивированное оружие в боевое.

Также у умельцев нашли полкилограмма пороха и более 350 патронов различного калибра. В отношении мужчин было возбуждено уголовные дела. На время следствия они будут находиться под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.