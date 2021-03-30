В Чуваши подтвердили еще шесть смертей от коронавируса

Всего в регионе коронавирус был обнаружен у 22 748 человек. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сегодня, 30 марта, федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса сообщил, что в Чувашии подтверждены еще шесть смертей от COVID-19. Таким образом, число летальных инфекции там дом возросло до 1 212.

Также сообщается, что за минувшие сутки в Чувашии выявили 43 новых случая заражения коронавирусом. Всего в регионе он был обнаружен у 22 748 человек.

Тем временем в Чувашии дистанционно - через портал Госуслуг, единый номер 122 и с помощью голосового помощника, на прививку от COVID-19 записались 11 668 местных жителя.