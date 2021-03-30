Более 2 тысяч казанцев поймали без масок в общественном транспорте

Проверки в транспорте будут продолжаться. Фото: Татьяна Коркина

Более 2 тысяч пассажиров без масок выявили в общественном транспорте Казани за неделю, с 22 по 29 марта. Проверки прошли в автобусах, трамваях, троллейбусах и на станциях метро.

Ревизоры проверили 3009 единиц общественного транспорта. Проверка проходила на 85 контрольных точках. Всего было выявлено 2143 пассажира без средств индивидуальной защиты. После замечания все пассажиры надели маски

Проверку проводили сотрудники Комитета по транспорту Казани, контрольно-ревизионной службы МКУ «Организатор пассажирских перевозок», контрольно-ревизионных служб транспортных предприятий и кондуктора. Профилактические рейды продолжатся, сообщается на транспортном сайте города.