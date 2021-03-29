В Марий Эл число смертей от COVID-19 перевалило за 200

С самого начала пандемии в республике было зарегистрировано ровно 12 500 случаев коронавируса. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В этот понедельник, 29 марта, федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 сообщил, что в Марий Эл подтвердился еще один случай смерти от коронавируса. Таким образом, число летальных исходов инфекции в республике выросло до 201.

Кроме того, в Марий Эл за прошедшие сутки выявили 21 новый случай заражения COVID-19. С самого начала пандемии в республике таковых было зарегистрировано ровно 12 500 случаев.