В Чувашии число смертей от коронавируса возросло до 1 206

Всего с начала пандемии в Чувашии диагноз COVID-19 был поставлен 22 705 людям. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В этот понедельник федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса сообщил, что в Чувашии подтверждены еще семь смертей от COVID-19. Таким образом, в республике число летальных исходов инфекции возросло до 1 206.

В федеральном оперштабе также отмечают, что в регионе за прошедшие сутки было зарегистрировано 43 новых случая заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в Чувашии диагноз COVID-19 был поставлен 22 705 людям.