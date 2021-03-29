В Татарстане зарегистрировали еще три смерти от коронавируса

Число летальных исходов COVID-19 в регионе достигло 415. Фото: Александр ГЛУЗ

29 марта Минздрав Татарстана подтвердил еще три смерти от коронавируса в республике. Так, очередными жертвами инфекции стали 87-ми и 79-ти летние женщины, а также 68-летний мужчина. Так, число летальных исходов COVID-19 в регионе достигло 415.

Напомним, что за минувшие сутки в Татарстане также было выявлено 38 новых случаев заражения коронавирусом. В 14 из них людей увезли в больницу, остальные – 24 инфицированных, получают медпомощь на дому.

Всего с начала пандемии в республике COVID-19 обнаружили у 19 348 человек. 16 120 из них смогли победить болезнь.