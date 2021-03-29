Александр Бастрыкин добился возбуждения уголовного дела на казанского судью в отставке

Мужчина попался еще в мае 2020 года, но из-за статуса судьи задержать его не получилось. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Главному следователю России Александру Бастрыкину удалось получить разрешение на возбуждение уголовного дела по статье "Покушение на сбыт наркотиков" в отношении уже бывшего казанского мирового судьи Айдара Хадиуллина.

Служитель Фемиды попался в руки сотрудников правоохранительных органов в мае 2020 года вместе с товарищем - сотрудником МЧС Татарстана Фархадом Сафиуллиным. Мужчины забирали крупную партию наркотиков. Ее оставили неизвестные в лесу в Зеленодольском районе республики.

Сразу после задержания Хадиатуллин подал заявление об отставке. Тогда его не могли арестовать. Под стражу тогда отправили только Сафиуллина.