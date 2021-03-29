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Происшествия29 марта 2021 18:54

Александр Бастрыкин добился возбуждения уголовного дела на казанского судью в отставке

Мужчина подозревается в покушении на сбыт крупной партии наркотиков
Николай МЕДВЕДЕВНиколай МЕДВЕДЕВ
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Мужчина попался еще в мае 2020 года, но из-за статуса судьи задержать его не получилось.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Главному следователю России Александру Бастрыкину удалось получить разрешение на возбуждение уголовного дела по статье "Покушение на сбыт наркотиков" в отношении уже бывшего казанского мирового судьи Айдара Хадиуллина.

Служитель Фемиды попался в руки сотрудников правоохранительных органов в мае 2020 года вместе с товарищем - сотрудником МЧС Татарстана Фархадом Сафиуллиным. Мужчины забирали крупную партию наркотиков. Ее оставили неизвестные в лесу в Зеленодольском районе республики.

Сразу после задержания Хадиатуллин подал заявление об отставке. Тогда его не могли арестовать. Под стражу тогда отправили только Сафиуллина.

Криминал