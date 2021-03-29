В Татарстане задержан зам главы Исполкома Пестречинского района

Сейчас решается вопрос об избрании для него меры пресечения на время следствия. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Сотрудники правоохранительных органов задержали 25-летнего заместителя главы Исполкома Пестречинского района Дамира Байгильдина. Он подозревается в мошенничестве: в 2016-2017 годах он еще не был чиновником и занимался предпринимательством, получил грант на выполнение определенных работ. Получил 1,5 миллиона рублей, но по назначению их так и не использовал.

Сейчас решается вопрос об избрании для мужчины меры пресечения, суд уже продлевал срок его ареста на 72 часа, сообщил собственный источник "Комсомолки" в правоохранительных органах.