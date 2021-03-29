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Происшествия29 марта 2021 17:57

В Татарстане задержан зам главы Исполкома Пестречинского района

25-летнего мужчину заподозрили в "Мошенничестве"
Николай МЕДВЕДЕВНиколай МЕДВЕДЕВ
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Сейчас решается вопрос об избрании для него меры пресечения на время следствия.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Сотрудники правоохранительных органов задержали 25-летнего заместителя главы Исполкома Пестречинского района Дамира Байгильдина. Он подозревается в мошенничестве: в 2016-2017 годах он еще не был чиновником и занимался предпринимательством, получил грант на выполнение определенных работ. Получил 1,5 миллиона рублей, но по назначению их так и не использовал.

Сейчас решается вопрос об избрании для мужчины меры пресечения, суд уже продлевал срок его ареста на 72 часа, сообщил собственный источник "Комсомолки" в правоохранительных органах.

Криминал