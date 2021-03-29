В Татарстане из-за потепления закрыли все ледовые переправы

Фото: МЧС Татарстана

В этот понедельник стало известно, что две последнее ледовые переправы через реку Волга прекратили свою работу из-за весеннего потепления - «Зеленодольск - Нижние Вязовые» и «Аракчино - Верхний Услон».

- Согласно актам технического освидетельствования, на них выявлено разрушение ледового покрытия съездов и образование колеи, - сообщили в МЧС Татарстана.

Напомним, ранее, так же из-за потепления, в республике были закрыты первые две переправы через реку Кама - в Елабужском районе «Покровское - Красный Ключ» и в Мамадышском районе «Соколка - Новый Закамский».