Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил дополнительно обеспечить детей школьными автобусами

Фото: president.tatarstan.ru

В этот понедельник, 29 марта, во время рабочего совещания президенту Татарстана Рустаму Минниханову сообщили о ситуации со строительством школ в пригородных поселках. Напомним, проблема с их наличием получила широкую огласку и резонанс после видеоролика с участием детей из казанских поселков Вишневка и Привольный. Дети, стоя в снегу, выстроились в слово: «Школа». Они просили главу республики построить ее. На акцию они пошли после того, как устали вместе с родителями от обещаний чиновников, в том числе и запустить школьные автобусы. Родителям приходится возить их на уроки в соседний населенный пункт по неблагоустроенной дороге и через пробки. В итоге школу обещали построить и до 1 сентября 2021 года наладить в поселках движение общественного транспорта.

Дети выстроились и образовали огромное слово: "Школа".

Тем не менее президент Татарстана Рустам Минниханов на совещании дал ряд поручений. Первое из них – это дополнительно обеспечить организованную перевозку детей в школы в тех пригородах, где отсутствует соответствующая инфраструктура. При этом особый упор глава региона сделал на соблюдение мер безопасности.

Также им было поручено проанализировать территории Татарстана, где есть необходимость в строительстве школ. А при принятии положительного решения исходить не из количества построенных домов, а из количества зарегистрированных там детей.

Этим должен заняться новый Институт пространственного развития, который будет создан в ближайшие дни.

Этот институт также проведет ревизию муниципалитетов, чтобы установить, где руководители принимали решение о строительстве жилых массивов без учета необходимой инфраструктуры.

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