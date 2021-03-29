Жительницу Казани задержали с посылкой из Перу, а в ней редкий наркотик - "лиана мертвых"

Фото Татарстанской таможни

На адрес 36-летней жительницы Казани пришла посылка из Перу. Но во время ее получения женщину задержали за контрабанду наркотиков. Оказалось, что через интернет, как утверждается, она попыталась приобрести редкий для Европы наркотик - аяуаска, так называемая "лиана мертвых". Это галлюциногенный препарат.

- В посылке находились 1,5 килограмма наркотических средств, что подтверждено проведенной экспертизой, - сообщили в Татарстанской таможне. - Достаточно редкий наркотик, в его состав входят растения с содержанием диметилтрптамина (DMT), который в России классифицируется законом как нелегальное средство и находится под запретом. Он помещен в Список I, самую строгую категорию веществ.

В отношении получательницы посылки с наркотиком возбудили уголовное дело.