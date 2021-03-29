В Татарстане за сутки выявили 38 новых случаев коронавируса

В этот раз госпитализация понадобилась 14 заболевшим. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За прошедшие сутки в Татарстане выявили 38 новых случаев заражения коронавирусом. Один из них – завозной, 37 – контактные. В этот раз госпитализация понадобилась 14 заболевшим, остальные 24 человека были оставлены лечиться дома.

Большая часть из новых зараженных – это жители Казани и Набережных Челнов, 13 и 10 человек соответственно.

Всего же с начала пандемии в Татарстане было выявлено 19 348 случаев коронавируса. В 16 120 из них, в том числе в девяти за минувшие сутки, люди смогли победить болезнь, а 412 скончались.