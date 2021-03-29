В Ульяновской области в ДТП с двумя авто один человек погиб, двое пострадали

С места происшествия Фото: УМВД по Ульяновской области

Смертельная авария с участием двух легковушек произошла в субботу, 27 марта в городе Сенгели. Там на улице Красноармейская 30-летний водитель ВАЗ-21102 грубо нарушил правила дорожного движения - на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу. В результате этого произошло столкновение с иномаркой «Рено Логан», которой управлял 28-летний мужчина.

- В результате столкновения с травмами различной степени тяжести в больницу были доставлены оба водителя, 36-летняя пассажирка отечественной легковушки умерла еще до приезда медиков, - сообщили в Госавтоинспекции Ульяновской области.