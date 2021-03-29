После акции с детьми на снегу, с их родителями встретился прокурор Татарстана Илдус Нафиков

Фото: прокуратура Татарстана

После публикации ролика с детьми, которые стоя в снегу просят школу, с жителями поселков Вишневка и Привольный лично встретился прокурор Татарстана Илдус Нафиков.

Как сообщили в своем Инстаграме группа активистов, им пообещали, что преследования и давления на родителей детей, чьи дети снялись в ролике, не будет как со стороны надзорного ведомства, так и со стороны правоохранительных органов.

Кроме того, жителям сообщили, что в поселке Привольный долгожданный общественный транспорт запустят до 1 сентября 2021 года, а на строительство тротуаров и уличное освещение выделят деньги. Мало того, было сказано, что прокуратура берет на контроль проектирование и строительство будущей школы.

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