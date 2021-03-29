В Казани спасателей вызвали из-за застрявшего в игрушке пальца ребенка

Фото: МЧС Татарстана

Спасателей вызывали вечером 28 марта в одну из квартир в многоэтажке на улице Габишева в Приволжском районе Казани. Там помощь профессионалов потребовалась девятилетнему мальчику. Он засунул палец руки в игрушечную трубку - калейдоскоп, и обратно ввтащить его не смог. Родителям так же это не удалось. К приезду спасателей палец сильно посинел и опух, ребенок кричал от боли.

- На место происшествия выехала дежурная смена спасателей ЗПСО № 2 Поисково-спасательной службы РТ, - сообщили в МЧС Татарстана. - С помощью ручного слесарного инструмента разобрали игрушку и освободили палец.

В чрезвычайном ведомстве также отметили, что с родителями спасенного мальчика была проведена беседа о безопасности в быту.