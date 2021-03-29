В Чувашии на трассе М7 "Москва-Уфа" фура раздавила "четырнадцатую"

Все, что осталось от "четырнадцатой" Фото: МВД по Чувашской Республике

Смертельная авария с участием фуры и отечественной легковушки ВАЗ-2114 произошла в воскресенье, 28 марта. По предварительным данным, 21-летний водитель отечественной "четырнадцатой" в 8.00 выезжая со второстепенной дороги на федеральную трассу М7 "Москва-Уфа" на Нискасинском повороте в Моргаушском районе региона неожиданно для водителя фуры стал совершать разворот прямо грузовиком. В результате произошло столкновение.

- От полученных травм местный житель скончался на месте аварии, - сообщили в МВД Чувашии.

Фура, которая смяла легковушку Фото: МВД по Чувашской Республике

Водитель грузового транспортного средства освидетельствован, состояние опьянения не установлено.