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Происшествия29 марта 2021 10:11

В Чувашии на трассе М7 "Москва-Уфа" фура раздавила "четырнадцатую"

На месте происшествия работали сотрудники правоохранительных органов
Николай МЕДВЕДЕВНиколай МЕДВЕДЕВ
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Все, что осталось от "четырнадцатой"

Фото: МВД по Чувашской Республике

Смертельная авария с участием фуры и отечественной легковушки ВАЗ-2114 произошла в воскресенье, 28 марта. По предварительным данным, 21-летний водитель отечественной "четырнадцатой" в 8.00 выезжая со второстепенной дороги на федеральную трассу М7 "Москва-Уфа" на Нискасинском повороте в Моргаушском районе региона неожиданно для водителя фуры стал совершать разворот прямо грузовиком. В результате произошло столкновение.

- От полученных травм местный житель скончался на месте аварии, - сообщили в МВД Чувашии.

Фура, которая смяла легковушку

Фото: МВД по Чувашской Республике

Водитель грузового транспортного средства освидетельствован, состояние опьянения не установлено.

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