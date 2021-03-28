"Зенит" обыграл "Енисей" и вышел в финал шести чемпионата России

Фото: ВК "Зенит-Казань".

Волейболисты "Зенита" прилетели в Красноярск не в лучшем расположении духа. В минувшую среду казанцы в тяжелейшем матче уступили польской "Заксе" в полуфинале Лиги Чемпионов. Тем не менее, казанцы были полны решимости квалифицироваться в "финал шести" чемпионата России заранее, а не переносить серию с "Енисеем" обратно в Казань

Впрочем, красноярские волейболисты сразу дали понять, что легкой прогулки у зенитовцев не будет. В первой партии команды шли вровень вплоть до конца сета. В итоге чуть точнее оказались хозяева площадки - 31:29.

Вторую партию казанцы начали просто ужасно. Череда ошибок привела к сокрушительным цифрам на табло - 4:12. К чести казанцев, они нашли в себе силы собраться и перевернуть ход партииОтлично вошли в игру Лоран Алекно и начинавший матч на скамейке Эрвин Нгапет. В итоге уже игроки "Зенита" выдали рывок 14:4 и повели в счете. Партия осталась за гостями - 25:21.

Упустив столь крупное преимущество, сибиряки несколько сникли и провалили начало третьего сета – 2:8. У "Зенита" блестяще играл Михайлов, который и безупречно действовал в атаке, и усложнял сопернику приём и цеплял мячи блоком. Но королём блока всё же был Вольвич. Когда он закрыл блоком Антона Максимова, а Александр Волков сделал эйс подачей в Александра Янутова, преимущество "Зенита" стало огромным – 16:4. С такой разницей партия и завершилась - 25:13.

Четвертый сет получился довольно ровным. В начале партии Воронков проиграл два мяча в приеме. Буквально сразу Михайлов нанёс ответный удар – эйс подачей в Скримова (4:4). В следующий раз эта ситуация повторилась уже в середине партии – легионер «Енисея» вновь оказался бессилен против подачи Михайлова (16:13). А со следующим выстрелом не справился уже Ян Ерещенко и Волков заколотил переходящий мяч – 17:13. Все что удавалось команде Александра Климкина, так это сокращать отставание - 25:22 в пользу казанского клуба.

В итоге "Зенит-Казань" завоевал путёвку в "финал шест"», который пройдёт в Москве 5 - 10 апреля. Пока казанцы не знают соперников по группе – они определятся после завершения всех матчей раунда плей-офф.