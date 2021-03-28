В Татарстане сдали в эксплуатацию треть от планируемого на год жилья

Всего планируется сдать более 2,6 миллионов квадратных метров жилья. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

В рамках программ жилищного строительства из запланированных к сдаче 2 миллионов 670 тысяч квадратных метров на сегодня сдана 861 тысяча, что составляет 32%. Такие данные озвучил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.

Он сообщил, что по программе социальной ипотеки в республике необходимо построить 161 дом общей площадью 280 тысяч квадратных метров. На сегодняшний день введены 24 многоквартирных дома на 1 тысячу 363 квартиры. Еще 75 домов находятся в высокой степени готовности.

В рамках коммерческой застройки сдан 51 дом. Всего в этом году обязательства застройщиков по сдаче жилья составляют 164 многоквартирных дома площадью 1 миллион 265 тысяч квадратных метров. Кроме этого, к текущей дате сданы более 3,8 тысяч индивидуальных жилых домов. Запланированный годовой объем – 8 тысяч 330 домов.