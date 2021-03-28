От "Лэнд Ровера" до УАЗа: Власти Татарстана выставили на продажу 8 автомобилей за 12 миллионов рублей

Самыми дорогими лотами стали два "Лэнд Ровера" 2014 годов выпуска. Их суммарно оценили в 6,3 миллиона рублей. Фото: Евгения ГУСЕВА

Власти Татарстана выставили на продажу 8 автомобилей и трактор. Об этом сообщается на сайте Минземимущества РТ. Уже объявлены даты двух аукционов - 18 и 20 мая.

В первый день можно будет купить BMW 750Li 2015 года выпуска стоимостью чуть менее 1,5 миллионов рублей, Audi Q7 2021 года выпуска, которую оценили в 900 тысяч рублей. За 1 миллион предлагается купить МЕРСЕДЕС-БЕНЦ GL 500 4MATIC 2009 года выпуска. Также на аукцион выставили УАЗ 2006 года выпуска. Его оценили в 100 тысяч рублей.

20 мая для татарстанцев будут доступны три элитных внедорожника Land Rover 2009 и 2014 годов выпуска. Две машины по-новее продаются за 3 миллиона 150 тысяч каждая. Старший из внедорожников обойдется в три раза дешевле. За 1 миллион 230 тысяч будет доступен Lexus LX470 2006 года выпуска. Также на аукцион выставлен трактор "Беларус". Его оценили в 683 тысячи рублей.

Отмечается, что все транспортные средства находятся в удовлетворительном состоянии и готовы к эксплуатации.