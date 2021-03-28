В Казани пройдет творческий вечер актера театра и кино Артемия Мантая

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Творческий вечер «Путь к мечте» Артемия Мантая, актера театра и кино, студента Казанского театрального училища и исполнителя главной роли в спектакле «Юная любовь» по мотивам пьесы «Ромео и Джульетта» Шекспира в московском драматическом театре «Модерн» под руководством Юрия Грымова состоится в Казани.

Мероприятие пройдет 30 апреля в ресторане «Некрасов» в 19:00, где можно будет послушать живую музыку от группы ALYASKA BAND, исполнение известных произведений, арий и отрывков из мюзиклов от Артемия. Концепция мероприятия – беседа, диалог со зрителем о первой любви, переживаниях, мечтаниях и целях через поэтические и музыкальные произведения.

Корреспонденту «Комсомольской правды» Артемий рассказал, что ждет от вечера невероятных эмоций, доброй, дружеской и семейной атмосферы:

- Творческий вечер посвящен моим любимым наставникам, преподавателям, семье и, конечно же, зрителю, которому мы, актеры, очень благодарны. Я хочу, чтобы в этот вечер каждый смог отдохнуть, отвлечься от повседневных проблем, будней и мировых новостей, окунувшись в атмосферу любви, тепла, добра и чутких взаимоотношений. Зрители смогут послушать живую музыку и великие поэтические произведения о театре, любви и влюбленности, жизни и мечтаниях. Буду рад видеть каждого, – отметил юный актер.

Организаторы отмечают, что количество мест на мероприятие ограничено, поэтому бронировать столик стоит заранее.