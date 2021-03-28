Казань - Мурманск: Авиаперелеты стартуют 26 апреля

Полеты запланированы на воздушных судах Embraer 190 Фото: Владимир КРУПСКИЙ

С 26 апреля открываются новые авиарейсы между Казанью и Мурманском. Полеты будут осуществляться два раза в неделю на воздушных судах Embraer 190.

Из Казани в Мурманск самолет будет отправляться по понедельникам в 18.25 с прибытием в пункт назначения в 21.25. По пятницам вылет из казанского аэропорта запланирован в 17.20, прибытие в Мурманск – в 20.20.

Из Мурманска в Казань самолет будет вылетать по понедельникам и четвергам в 6.50, посадка в аэропорту Казани – в 9.40. Рейсы запланированы до 29 октября