Головная боль для Слуцкого: Деспотович получил травму в расположении сборной Сербии

Фото: ФК "Рубин".

В расположение "Рубина" начали возвращаться футболисты, вызванные ранее в расположение сборных. Причем, возвращаются они не по своей воле. Так, прибыл в Казань форвард Джордже Деспотович, который, как выяснилось, получил повреждение в расположении сборной Сербии.

- К нам вернулся Деспотович, потому что у него есть небольшое повреждение голеностопа, и ему нет смысла находиться в национальной команде, он не может помочь. За остальными слежу, конечно. Самошников вторую игру не попал в протокол. Кварацхелия был заменен после первого тайма в матче со Швецией, Уремович и Старфельт не получили игровую практику. Классическая ситуация, когда ты не знаешь, что лучше – чтобы футболисты играли в сборных и вернулись в состоянии утомления или чтобы не играли и вернулись несколько растренированными. Большое количество игроков в сборных – это всегда головная боль, - рассказал главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий.