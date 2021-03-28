"Рубин" вел 3:0, но не смог обыграть худшую команду Премьер-Лиги

Фото: ФК "Рубин".

Пока в чемпионате России по футболу пауза из-за матчей сборных некоторые команды заполняют ее товарищескими матчами. Вот и "Рубин" решил провести спарринг с "Тамбовом". В составе казанцев на поле смогли выйти лишь те игроки, кто не был вызван в сборные. Из тех, кто более или менее регулярно играет в Премьер-лиге на поле вышли голкипер Медведев, защитники Зотов и Бегич, полузащитники Зуев, Шатов, Мусаев и Костюков, а также форвард Игнатьев.

В итоге казанцы довольно быстро открыли счет. Мяч в свои ворота отправил Климов, арендованный "Тамбовом" как раз из казанского клуба. А к 28 минуте "Рубин" вел уже 3:0. Дублем отметился Игнатьев. Правда, довести матч до победы казанцы не смогли. Еще в первом тайме Денисов один мяч отыграл, а во втором тайме дубль Архипова установил окончательный счет на табло - ничья 3:3.

- Основная задача была дать возможность получить игровую практику тем футболистам, которые мало ее имеют, и тем, кто имеет, но им нужен недельный цикл. В принципе все футболисты основного состава, которые у нас в обойме, сегодня сыграли по 90 минут. Хороший спарринг. Еще раз сыграли на Центральном стадионе, где будем играть 3 апреля с "Сочи". Хотели еще раз попробовать сыграть на том стадионе, который сейчас является нашей домашней ареной. Работники стадиона заверили, что сегодняшняя игра не помешает подвести поле к 3 апреля в хорошем состоянии. Может и плюс, что поле получило такую специфическую нагрузку, - подвел итог матча наставник "Рубина" Леонид Слуцкий..