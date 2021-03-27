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Коронавирус Covid-1927 марта 2021 18:05

В Татарстане подтвердили еще две смерти от коронавируса

Число летальных исходов COVID-19 в республике возросло до 412
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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От инфекции скончались одна женщина и один мужчина.

Фото: Александр ГЛУЗ

В эту субботу, 27 марта, в Минздраве Татарстана подтвердили еще две смерти от коронавируса. Так, очередными жертвами COVID-19 в республике стали 74-летняя женщина и 59-летний мужчина. Исходя из этого число летальных исходов инфекции в Татарстане возросло до 412.

Напомним, что за минувшие сутки в регионе было выявлено 37 новых случаев заражения коронавирусом. 15 человек госпитализировали, а 22 сейчас получают лечение на дому.

За все время в Татарстане COVID-19 был обнаружен у 19 272 человек. Из которых 16 062 уже выздоровели.