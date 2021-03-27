В Чувашии число смертей от коронавируса возросло до 1 191

С начала пандемии в регионе COVID-19 обнаружили у 22 618 человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В эту субботу, 27 марта, федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса сообщил, что в Чувашии подтверждено еще шесть смертей от этой инфекции. Таким образом, в республике число смертей от COVID-19 возросло до 1 191.

Также за прошедшие сутки, по информации федерального оперштаба, в Чувашии было выявлено 46 новых случаев коронавируса. Так, с начала пандемии в регионе COVID-19 обнаружили у 22 618 человек.