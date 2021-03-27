В Новочебоксарске горел склад «Химпрома»: превышения концентрации хлора в воздухе не обнаружено

С места происшествия. Фото: @pavelsemenov_nchk

Поздно вечером 26 марта в Новочебоксарске на территории «Химпрома» загорелся склад с полимерной тарой, сырьем и готовой продукцией. Пожар возник в одном из отсеков.

Несмотря на то, что огонь потушили меньше чем за 20 минут, специалисты лабораторного центра ФМБА забрали пробы воздуха в четырех контрольных точках Новочебоксарска – превышения концентрации хлора и оксида углерода не обнаружено.

Сейчас на предприятии по факту пожара идут различные проверки, причины возникновения ЧА устанавливаются.