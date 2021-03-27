«Пока каких-либо проблем не выявлено»: президент Татарстана Рустам Минниханов заявил об эффективности российских вакцин от коронавируса

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В эту субботу, 27 марта, на республиканском совещании президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что российские вакцины продемонстрировали свою эффективность.

- Я официально могу заявить, что в республике вакцинацию прошли 120 с лишним тысяч человек. И пока каких-либо проблем не выявлено. Отечественные вакцины показали себя очень достойно, - сказал глава региона.

Отметим, по последним данным Минздрава Татарстана, в республике от коронавируса привились 124 513 человек, из которых 77 891 получил вторую инъекцию двухкомпонентной вакцины «Спутник V».

Сейчас в Татарстане для этого организованы 153 прививочных пункта, в том числе в 50 мобильных пунктах на базе ФАПов, крупных предприятий, торговых центров и мобильных медицинских комплексов.