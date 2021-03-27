Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил всем службам подготовиться к половодью: «В зону подтопления могут попасть 23 населенных пункта»

Фото: president.tatarstan.ru

27 марта на республиканском совещании президент Татарстана Рустам Минниханов поручил всем службам и главам районов республики подготовиться к весеннему половодью.

- В ближайшие дни ожидается устойчивая теплая погода. Началось интенсивное таяние снега. Мы в скором времени ожидаем паводок. При неблагоприятном развитии весеннего половодья в зону подтопления могут подпасть 23 населенных пункта, четыре садовых товарищества, пять низководных мостов, два участка автомобильных дорог, - сообщил глава региона.

Рустам Минниханов отметил и то, что в этом году в Татарстане зафиксированы значительные снегозапасы с превышением в них воды на 50%.

Также президент Татарстана указал на необходимость своевременной очистки крыш и козырьков домов от снега и наледи, чтобы не допустить угрозу здоровью людей.

- Эти вопросы должны быть на контроле всех служб и ответственных руководителей городов и районов нашей республики, - подчеркнул он.