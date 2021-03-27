В Казани подвели промежуточные итоги конкурса на дизайн новых станций метро

Так может будет выглядеть станция метро "Улица Юлиуса Фучика". Фото: предоставлено ГУП «Татинвестгражданпроект».

ГУП «Татинвестгражданпроект», который занимается проектированием будущих станций метро Казани, подвел промежуточные итоги конкурса на лучший их дизайн. Так что теперь предстоит выбрать из восьми работ четырех победителей. Отметим, каждый из них получит приз – 500 тысяч рублей.

В состав жюри конкурса входят мэр Казани Ильсур Метшин, главный архитектор города Ильсияр Тухватуллина, зам главы Минстроя Владимир Кудряшев, представители «Татинвестгражданпроекта» и «Метроэлектротранса», а также архитекторы и дизайнеры.

Так может будет выглядеть станция метро "Улица Юлиуса Фучика". Фото: предоставлено ГУП «Татинвестгражданпроект»

Так может будет выглядеть станция метро "Улица Юлиуса Фучика". Фото: предоставлено ГУП «Татинвестгражданпроект»

Так может будет выглядеть станция метро "Улица Юлиуса Фучика". Фото: предоставлено ГУП «Татинвестгражданпроект»

Так может будет выглядеть станция метро "Улица Юлиуса Фучика". Фото: предоставлено ГУП «Татинвестгражданпроект»

Так может будет выглядеть станция метро "Улица Академика Сахарова". Фото: предоставлено ГУП «Татинвестгражданпроект»

Так может будет выглядеть станция метро "Улица Академика Сахарова". Фото: предоставлено ГУП «Татинвестгражданпроект»

Так может будет выглядеть станция метро "10-й микрорайон". Фото: предоставлено ГУП «Татинвестгражданпроект»

Так может будет выглядеть станция метро "10-й микрорайон". Фото: предоставлено ГУП «Татинвестгражданпроект»

Так может будет выглядеть станция метро "100-летие ТАССР". Фото: предоставлено ГУП «Татинвестгражданпроект»

Так может будет выглядеть станция метро "100-летие ТАССР". Фото: предоставлено ГУП «Татинвестгражданпроект»