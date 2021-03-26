Роспотребнадзор Татарстана сообщил, когда ждать очередного пика заболеваемости коронавирусом

Специалисты его ждут наравне с традиционным периодом подъема заболеваемости ОРВИ. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В эту пятницу, 26 марта, на пресс-конференции зам руководителя Роспотребнадзора Татарстана Любовь Авдонина заявила, что очередного пика заболеваемости коронавирусом стоит ожидать в сентябре 2021 года.

По ее словам, специалисты управления ждут его в это время наравне с традиционным периодом подъема заболеваемости ОРВИ.

При этом Авдонина назвала два прошлогодних пика COVID-19, которые пришлись на май и на октябрь, совершенно ожидаемыми, потому как были сезоны все того же ОРВИ.

Напомним, что за минувшие сутки в Татарстане было выявлено 40 новых случаев коронавируса. Всего же его за все время пандемии в республике обнаружили у 19 235 человек. 16 001 из них выздоровел, а 409 скончались.