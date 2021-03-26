Жителя Чувашии за секс-нападения на подростков приговорили к 8,5 годам колонии

Свои нападения мужчина совершал исключительно летом. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

В Новочебоксарске 49-летнего местного жителя суд признал виновным по уголовной статье «насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетних».

- Мужчину приговорили к 8,5 годам колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1,5 года, - сообщили в следственном комитете Чувашии.

Было доказано, что в июле 2019 года и июне 2020 года в вечернее время осужденный заходил в подъезды жилых домов за 17-летними девушками. Там он нападал на них. В обоих случаях потерпевшие все же смогли дать отпор злоумышленнику и тот убегал с места преступления.