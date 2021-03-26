В Татарстане за сутки выявили 40 новых случаев коронавируса

Всего же с начала пандемии в Татарстане выявили 19 235 случаев заражения коронавирусом. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В эту пятницу, 26 марта, Минздрав Татарстана сообщил, что за минувшие сутки в республике было выявлено 40 новых случаев коронавируса. Три из них являются завозными, а 37 – контактными. 21 больному понадобилась госпитализация, остальные 19-ть проходят лечение на дому.

Большая часть инфицированных в этот раз была зарегистрирована в Казани – 19 человек, а также в Набережных Челнах – девять человек.

Всего же с начала пандемии в Татарстане выявили 19 235 случаев заражения коронавирусом. В 16 001 из них люди выздоровели, в том числе и в 44 за последние сутки. Число смертей от COVID-19 в республике пока замерло на 409.