Экс-глава исполкома в Татарстане избежал наказания за то, что вместо лисы застрелил соседку

Женщина скончалась от ран Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Кайбицком районном суде завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении 52-летнегоуже бывшего главы местного исполкома. Его должны были наказать за непредумышленное убийство - в декабре он по просьбе соседей устроил засаду на лису, но вместо рыжей хищницы подстрелил 38-летнюю соседку. Женщина от полученной раны скончалась.

Во время суда вдовец примирился с подсудимым. Тот выплатил компенсацию около одного миллиона рублей, эти деньги пойдут на воспитание детей.

Кроме того, у него изъято оружие и назначен административный штраф в 40 тысяч рублей за охоту в населенном пункте.