Татарстанская таможня задержала мужчину, который по подложным документам вывел 63 миллиона рублей

Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Татарстанская таможня после тщательной проверки возбудила уголовное дело по статье "Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов". Основным фигурантом стал 27-летний руководитель одной из организаций Казани.

Во время предварительного следствия было установлено, он переводил через свое предприятие возглавляемую им организацию иностранному контрагенту из Кыргызстана денежные средства. Всего были переведены более 63 миллионов рублей, которые, суды по подложным документам, были предназначены на оплату «инжекционно-литьевых машин».

В случае признания вины мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.