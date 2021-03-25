25 марта в Татарстане подтвердили еще две смерти от коронавируса

Число летальных исходов COVID-19 в республике возросло до 409. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В этот четверг, согласно официальному сообщению Минздрава Татарстана, в республике подтверждены еще две смерти от коронавируса. Очередными жертвами инфекции стали 90-летняя женщина и 64-летний мужчина. Таким образом, в Татарстане число летальных исходов COVID-19 возросло до 409.

Напомним, что за прошедшие сутки в республике было выявлено 42 новых случая заражения коронавирусом. В 16 из них больным понадобилась госпитализация, а остальные – 26 человек, будут лечиться на дому.

Всего с начала пандемии в Татарстане COVID-19 выявили у 19 195 человек. 15 957 из них смогли выздороветь.