В Казани пьяный священник на иномарке протаранил три машины

Ночью вна улице Попова в Советском районе Казани жители одного из домов были разбужены грохотом и скрежетом о металл. Когда они вышли из подъездов, то увидели своего соседа - диакона Казанской духовной семинарии Дмитрия Вивчара.

Оказалось, что священник на своем автомобиле "КИА" протаранил три машины - две отечественные легковушки и одну иномарку. Характер повреждений заставил пострадавших автовладельцев подозревать, что Дмитрий Вивчара врезался на скорости минимум 100 км/ч. Сам же диакон не скрывал, что сел за руль не пьяным. Он спокойно передал себя в руки прибывшим сотрудникам ГИБДД. Они еще занимаются своим административным расследованием по факту данного происшествия.

В свою очередь в Татарстанской митрополии сообщили, что диакон Дмитрий Вивчар отстранен он несения служения на время внутреннего расследования, которое проводит дисциплинарная комиссия.